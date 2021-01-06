Нант — Ренн: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ренн» — «Нант» 3:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нант» — «Ренн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ренн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Нант» — «Ренн».

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