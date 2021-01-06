Метц — Бордо: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Метц» — «Бордо» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Метц» — «Бордо». Коэффициент ставки — 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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