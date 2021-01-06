Марсель — Монпелье — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Монпелье» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Монпелье».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0