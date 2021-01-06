Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

В 22:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0