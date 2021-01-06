Лорьян — Монако — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Лорьян» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лорьян» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монако»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лорьян» — «Монако».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0