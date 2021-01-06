Лион — Ланс — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Ланс» — «Лион» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Ланс». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лион»).

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