Лацио — Фиорентина — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Лацио» — «Фиорентина» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 1.86.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

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