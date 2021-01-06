Кротоне — Рома — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

Последний матч между собой: «Кротоне» — «Рома» 0:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кротоне» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.66.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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