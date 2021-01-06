Истанбул Башакшехир — Эрзурумспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Эрзурумспор» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Истанбул Башакшехир»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Эрзурумспор».

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