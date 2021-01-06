Генчлербирлиги — Хатайспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

Последний матч между собой: «Генчлербирлиги» — «Хатайспор» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хатайспор»).
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