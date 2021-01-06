Атлетик — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

Последний матч между собой: «Барселона» — «Атлетик» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Барселона»).
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