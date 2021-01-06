Аталанта — Парма — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 17:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Парма» — «Аталанта» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аталанта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Парма».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0