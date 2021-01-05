Тоттенхэм — Брентфорд — смотреть онлайн прямую трансляцию 05.01.2021

В 22:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Брентфорд».

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