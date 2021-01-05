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    Коньяспор — Галатасарай — смотреть онлайн прямую трансляцию 05.01.2021

    Коньяспор — Галатасарай: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Галатасарай
    В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Коньяспор» — «Галатасарай».

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    Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Галатасарай» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коньяспор» — «Галатасарай». Коэффициент ставки — 1.84.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» — «Галатасарай».

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