ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардЛэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты
  • 19:48
    • В Уругвае назвали дискриминацией дисквалификацию Кавани
  • 19:35
    • В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Мирзова «Химкам»
  • 19:09
    • Гол Прохоркина принес «Металлургу» победу над «Спартаком»
  • 17:44
    • Два российских хоккеиста попали в команду года NHL 21
  • 15:07
    • Азмун стал вторым в голосовании за лучшего игрока Азии 2020 года
    Все новости спорта

    Валенсия — Кадис — смотреть онлайн прямую трансляцию 04.01.2021

    Валенсия — Кадис: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Валенсия Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Валенсия» — «Кадис».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Кадис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Страховка 50$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб забьют в очной встрече претенденты на золото?
  • Канада U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» свой первый матч в 2021 году?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Летучие мыши» прервут безвыигрышную серию?
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч США U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры