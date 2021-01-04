Валенсия — Кадис — смотреть онлайн прямую трансляцию 04.01.2021

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Кадис».
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