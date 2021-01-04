Саутгемптон — Ливерпуль — смотреть онлайн прямую трансляцию 04.01.2021

В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.17.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Ливерпуль»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0