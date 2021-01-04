Касымпаша — Фенербахче — смотреть онлайн прямую трансляцию 04.01.2021

Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Фенербахче» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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