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    Касымпаша — Фенербахче — смотреть онлайн прямую трансляцию 04.01.2021

    Касымпаша — Фенербахче: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол
    В 19:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Касымпаша» — «Фенербахче».

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    Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Фенербахче» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» — «Фенербахче».

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