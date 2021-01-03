Реал Сосьедад — Осасуна: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.01.2021

В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 1.58.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Сосьедад»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

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