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    Реал Сосьедад — Осасуна: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.01.2021

    Реал Сосьедад — Осасуна: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

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    Последний матч между собой: «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 1.58.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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