Ньюкасл — Лестер — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

В 17:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Лестер» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лестер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Лестер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0