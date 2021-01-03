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    Ньюкасл — Лестер — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

    Ньюкасл — Лестер: онлайн-трансляция матча начнется в 17:15

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    В 17:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Лестер».

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    Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Лестер» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лестер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Лестер».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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