Кальяри — Наполи — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Наполи» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.35.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Наполи»).

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