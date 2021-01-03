Кальяри — Наполи — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Наполи» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.35.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Наполи»).
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