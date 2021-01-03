Ювентус — Удинезе — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Удинезе» — «Ювентус» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе». Коэффициент ставки — 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ювентус»).

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