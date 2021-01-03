Интер — Кротоне: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.01.2021

В 14:30 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Кротоне» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Кротоне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Интер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Кротоне».

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