Челси — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.01.2021

В 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Челси» — «Манчестер Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Сити».

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