Челси — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.01.2021

Последний матч между собой: «Челси» — «Манчестер Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Манчестер Сити»).
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