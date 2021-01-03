ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноВозвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»?
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Автомобилист»
  • 17:01
    • Защитник «Манчестер Сити» сдал положительный тест на коронавирус
  • 16:49
    • Дзюба опередил Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года
  • 16:23
    • «Интер» отправил в ворота «Кротоне» шесть голов
  • 16:13
    • Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Германии
    Все новости спорта

    Челси — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.01.2021

    Челси — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Манчестер Сити».

  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    Последний матч между собой: «Челси» — «Манчестер Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Стэмфорд Бридж» счет откроют быстро
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Лисы» продолжат улучшать выездную статистику?
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» без труда наберет три пункта?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Беневенто — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэска — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч США U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры