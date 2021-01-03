Алавес — Атлетико — смотреть онлайн прямую трансляцию 03.01.2021

В 18:15 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Алавес» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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