Вест Бромвич — Арсенал Лондон — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Арсенал Лондон» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Лондон»).
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