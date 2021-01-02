Вест Бромвич — Арсенал Лондон — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Арсенал Лондон» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Лондон»).

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