Тоттенхэм — Лидс — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 5:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.02.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).
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