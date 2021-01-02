Тоттенхэм — Лидс — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 15:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 5:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Лидс».

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