Сток Сити — Борнмут: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сток Сити» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Борнмут».

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