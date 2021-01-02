Штутгарт — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 22:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «РБ Лейпциг»).

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