Реал Мадрид — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Сельта» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Сельта». Коэффициент ставки — 1.64.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Реал Мадрид»).
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