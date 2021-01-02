Реал Мадрид — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Сельта» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Сельта». Коэффициент ставки — 1.64.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Реал Мадрид»).

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