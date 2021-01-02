Норвич Сити — Барнсли — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

Последний матч между собой: «Барнсли» — «Норвич Сити» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Барнсли». Коэффициент ставки — 1.73.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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