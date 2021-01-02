Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.45.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шеффилд Юнайтед»).

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