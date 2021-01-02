Кёльн — Аугсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Кёльн» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кёльн» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 1.75.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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