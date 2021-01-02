Хоффенхайм — Фрайбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Хоффенхайм» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Фрайбург».

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