Хетафе — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Хетафе» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 1.74.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хетафе»).

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