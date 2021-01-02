Хетафе — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Хетафе» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 1.74.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хетафе»).
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