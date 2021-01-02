Герта — Шальке 04: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 20:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Герта» 3:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Герта» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Герта»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Герта» — «Шальке 04».

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