Галатасарай — Антальяспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Галатасарай» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Антальяспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.57.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Галатасарай»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Антальяспор».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0