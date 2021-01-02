Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 20:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.28.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вулверхэмптон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон».

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