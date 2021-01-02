Бетис — Севилья — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 18:15 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Бетис» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Севилья».

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