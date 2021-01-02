Арминия — Боруссия М: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.01.2021

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Арминия» 4:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арминия» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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