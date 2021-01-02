Аланьяспор — Истанбул Башакшехир — смотреть онлайн прямую трансляцию 02.01.2021

В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Аланьяспор» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Истанбул Башакшехир»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0