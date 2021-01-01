Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти — смотреть онлайн прямую трансляцию 01.01.2021

В 20:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.39.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти».

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