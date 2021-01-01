Манчестер Юнайтед — Астон Вилла — смотреть онлайн прямую трансляцию 01.01.2021

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0