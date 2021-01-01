Эвертон — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 01.01.2021

В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Вест Хэм» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эвертон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Вест Хэм».

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