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    Эвертон — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 01.01.2021

    Эвертон — Вест Хэм: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

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    В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Эвертон» — «Вест Хэм».

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    Последний матч между собой: «Эвертон» — «Вест Хэм» 4:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эвертон»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Вест Хэм».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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