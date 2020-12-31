Осасуна — Алавес — смотреть онлайн прямую трансляцию 31.12.2020

В 18:15 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Алавес» — «Осасуна» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осасуна» — «Алавес». Коэффициент ставки — 2.46.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Осасуна»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Алавес».

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