Осасуна — Алавес — смотреть онлайн прямую трансляцию 31.12.2020

Последний матч между собой: «Алавес» — «Осасуна» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осасуна» — «Алавес». Коэффициент ставки — 2.46.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Осасуна»).
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