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    Атлетик — Реал Сосьедад — смотреть онлайн прямую трансляцию 31.12.2020

    Атлетик — Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетик Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 16:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.05.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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