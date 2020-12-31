Атлетик — Реал Сосьедад — смотреть онлайн прямую трансляцию 31.12.2020

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.05.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Сосьедад»).
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