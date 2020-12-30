Суонси — Рединг: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.12.2020

В 23:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Рединг» — «Суонси» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Суонси» — «Рединг». Коэффициент ставки — 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рединг»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Суонси» — «Рединг».

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