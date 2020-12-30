Ньюкасл — Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.12.2020

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Ливерпуль»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0