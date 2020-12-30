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    Ньюкасл — Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.12.2020

    Ньюкасл — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

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    Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 1:3 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.05.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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