Эльче — Реал Мадрид — смотреть онлайн прямую трансляцию 30.12.2020

Последний матч между собой: «Эльче» — «Реал Мадрид» 0:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эльче» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.66.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Мадрид»).
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