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    Брентфорд — Борнмут: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.12.2020

    Брентфорд — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут
    В 20:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Брентфорд» — «Борнмут».

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    Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Борнмут» 1:3 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 1.64.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Борнмут».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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