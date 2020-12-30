Атлетико — Хетафе — смотреть онлайн прямую трансляцию 30.12.2020

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Атлетико» 0:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Атлетико»).
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